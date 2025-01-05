أسرة سيدة أنهت حياتها بالجيزة: "كانت تعانى من اكتئاب"

أجرت النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول إنهاء ربة منزل لحياتها.

واستمعت جهات التحقيقات لأقوال اسرة السيدة، وقالت إنها تعانى كانت تعانى من حالة نفسية سيئة فى الفترة الأخيرة، وانعزلت تماما عن باقى الأسرة، ودخلت فى حالة اكتئاب جعلتها تقدم على التخلص من حياتها.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بسقوط سيدة من علو بدائرة مركز شرطة أوسيم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور علي جثة ربة منزل وسط بركة من الدماء، وبعمل التحريات وسؤال أسرة المتوفاة أفادوا بإقدامها علي إنهاء حياتها قفزا من الطابق الرابع من شرفة شقة سكنية لمرورها بأزمة نفسية، ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.