إقبال واسع على خدمات وزارة الداخلية في جامعة عين شمس

شهد حرم المدينة الجامعية بجامعة عين شمس اليوم، إقبالًا كبيرًا من الطلاب والعاملين على خدمات وزارة الداخلية، حيث تم توفير سيارات الخدمات الجماهيرية الخاصة بالأحوال المدنية، الجوازات، والمرور، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الوزارة والجامعة لتعزيز الشراكة المجتمعية وبناء جسور الثقة مع مختلف المؤسسات الوطنية.

وقد تم تنظيم هذه الفعالية بالتعاون مع قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة.

وتم توفير كافة سبل الراحة للمترددين من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، حيث تم تقديم خدمات مميزة من خلال فريق عمل طلاب “أسرة من أجل مصر”، بالإضافة إلى توفير خدمات سيارات “وي” التي تقدم للطلاب خطوط محمول مدفوعة مسبقًا لمدة عام تشمل باقات وإنترنت.

الفعالية تمت تحت إشراف إدارة رعاية الشباب، وبالتنسيق مع إبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب.