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الأحد 05 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

مدير عام المراكز الاستكشافية يتفقد إجراءات الأمن والسلامة للمتحف الرئيسي

محمود الفولي مدير
محمود الفولي مدير عام المراكز الاستكشافية
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قام محمود الفولي، مدير عام الإدارة العامة للمراكز الاستكشافية، بجولة تفقدية لمتحف المركز الرئيسي وقسم الورشة، يرافقه العميد هاني الحصري والعميد هاني محمود، لمتابعة سير العمل في إدارة الإنتاج والشؤون الإدارية والفروع المختلفة.

وتضمنت الزيارة التأكد من تطبيق معايير السلامة المهنية وضمان سير العمليات الإنتاجية وفق أعلى معايير الجودة. 

وأكد السيد الفولي أن هذه الزيارات الميدانية تأتي في إطار استراتيجية الإدارة لضمان التطوير المستدام وتحقيق أهداف الإنتاج بكفاءة وفعالية.

وأضاف الفولي: التعاون المثمر بين الإدارة العامة للمراكز ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يعد حجر الزاوية لتحقيق التميز وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.

من جانبهم، أشاد العميد هاني الحصري والعميد هاني محمود بجهود العاملين في مختلف الإدارات، مشيرين إلى أهمية الالتزام بالمعايير المطلوبة والعمل الجماعي لتحقيق المزيد من النجاحات والتقدم.

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