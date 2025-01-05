عودة خيول الفروسية المصرية للمشاركة الدولية بعد حظر 20 عامًا

بذلت الدولة المصرية ، جهودًا كبيرة من أجل فك الحظر البيطري على الخيول الوطنية والعودة للمشاركة من جديد في البطولات الدولية، خاصة أن مصر كانت تشارك في المنافسات الخارجية بخيول مُقيمة خارج البلاد خلال السنوات الماضية بعد حظر استمر لمدة 20 عامًا بسبب شروط بيطرية.

نجح اليوم الاتحاد المصرى للفروسية برئاسة الدكتور اسماعيل شاكر ، في إتمام إجراءات سفر اول بعثة للخيول المصرية من مطار القاهرة الدولي ، الي مطار الدوحة ، للمشاركة في بطولة قطر الدولية 2025 , التي تنطلق خلال ايام بمشاركة 25 فارس وفارسة من ابطال الجمهورية للناشئين والكبار .

وتوجه الاتحاد المصرى للفروسية بالشكر الي شركة مصر للطيران الراعي الرسمي لبعثة مصر المشاركة في بطولة قطر الدولية لدعمها سفر أول بعثة .

وتترأس بعثة وفد الفروسية المصرية المُشارك في بطولات الشقب الدولية بقطر، هديل الحداد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية.