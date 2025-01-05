البترول: البدء في الذكاء الاصطناعي بين الوزارة والجامعات المصرية

كشف صلاح عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للبترول، وجود تعاون بين وزارتي البترول والتعليم العالي والبحث العلمي، من خلال معهد بحوث البترول أحد مؤسسات البحث العلمي في الوزارة لتحقيق الترابط بين الصناعة والجامعات.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من نائبة التنسيقية نهى أحمد زكى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد، وطلب مناقشة عامة من النائب أحمد أبو الدهب لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير واستغلال ثروة مصرالتعدينية.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للبترول، أن نسبة الاستخراج من الخزانات تتراوح من 25 إلى 30%، وهى أرقام عالمية كبيرة.

وأشار إلى البدء في الذكاء الاصطناعي بين وزارة البترول والجامعات المصرية، والتعاون مع الجامعات الأجنبية ممثلة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وأوضح أن وزارة البترول لها شركتان مملوكتان للحكومة المصرية ملكية 100%".

وأحال رئيس الشيوخ، طلبا مناقشة عامة بشأن تعزيز ثروات مصر الطبيعية إلى لجنة الطاقة والبيئة، بعد تعقيب وزير البترول، على ما أثاره النواب من ملاحظات.