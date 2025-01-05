المؤتمر: متابعة السيسي مشروعات الربط مع إفريقيا يؤكد جدية تعزيز الوجود بها

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسى، تطورات مشروعات الربط مع الدول الأفريقية، التي تشمل محاور الربط البري، والسكك الحديدية، والنقل البحري، والممرات الملاحية النهرية، يؤكد جدية القيادة السياسية فى الانتهاء من عملية الربط التى تستهدف فى المقام الاول ان تصبح مصر مركزا لوجيستيا وهمزة الوصل بين القاهرة وبين دول القارة السمراء.



وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن عملية الربط تساهم بقوة فى تنشيط حركة التبادل التجاري مع دول القارة، وذلك بما يتوافق مع أجندة التنمية القارية 2063 وبرامج الاتحاد الإفريقي ذات الصلة، إضافة لزيادة معدلات التبادل التجاري بين الدول الإفريقية، ليرتقي لمستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، والعمل على زيادة الاستثمارات المصرية وسبل تيسير عمل الشركات المصرية السـاعية إلـــى الوجود في الســوق الإفريقية بشكل عام.



وأشار السعيد غنيم، إلى أن الربط البري يساهم فى تحقيق أهمية كبرى متبادلة، وفي نفس الوقت زيادة حركة التجارة مع الدول الأفريقية وخدمة المواطن المصري والأفريقي، والعمل على خلق المزيد من فرص عمل، وفى نفس الوقت يحقق التنمية الشاملة في جميع البلدان التي يمرّ بها، إضافة لأهمية تضافر جهود الجميع للنهوض بقطاع الربط مع دول القارة باعتباره قاطرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي ليحقق المصالح المشتركة ويسهل الترابط وتعزيز أواصر التقارب بين الشعوب الإفريقية.