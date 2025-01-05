تفاصيل زيارة وفد من مدارس النيل الدولية و"اتحاد المصريين بالخارج" لوزارة العمل

زار مقر وزارة العمل، اليوم الأحد، وفد من مدارس النيل الدولية، بحضور قيادات من الاتحاد العام للمصريين في الخارج.

وبتوجيه من وزير العمل محمد جبران، استقبل الوفد، المستشار إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزارة، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وعبدالوهاب خضر المتحدث الرسمي بإسم الوزارة، الذين أجابوا عن التساؤلات التي طرحها وفد طلاب مدارس النيل الدولية، والتي تلخصت في إستفسارات عن جهود الدولة ووزارة العمل لمواجهة البطالة والاستعداد لوظائف المستقبل، والتحديات التي تواجه سوق العمل، وتأثير الثورة التكنولوجية والذكاء الإصطناعي على الوظائف.

وخلال الحوار إستعرض المستشار إيهاب عبدالعاطي توجيهات وزير العمل محمد جبران خلال هذه الفترة على تطوير منظومة التدريب المهني وتنمية مهارات الشباب ، والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل لائقة للشباب ، واتباع كافة السياسات التي من شأنها ربط العملية التعليمية والتدريبية باحتياجات سوق العمل، وإنماط العمل الجديد، واستشراف وظائف المستقبل، والتعامل معها، وسد الفجوة بين المهارات المطلوبة واحتياجات “السوق”.

وأكد عبدالعاطي على المبادرات الرئاسية التي ساهمت في التنمية البشرية للإنسان ، لتأهيله لسوق العمل، وتوفير حياة كريمة له، وكذلك المشروعات الوطنية العملاقة التي تتميز بها "الجمهورية الجديدة" تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي نجحت في تخفيض نسبة البطالة من 13% عام 2014 ،إلى أقل من 7% الأن.

وأوضح عبدالعاطي إلى الجهود التي تبذلها الدولة بشكل عام من أجل التعامل مع تحديات سوق العمل ،والإستفادة من الثورة التكنولوجية لخدمة منظومة التدريب من أجل التشغيل، وكذلك الإستفادة من وسائل التواصل الإجتماعي الحديثة في خدمة التوظيف، والتواصل بين أصحاب الأعمال ، والباحثين عن فرص عمل للقضاء على البطالة ومواجهة الهجرة غير الشرعية،وإصدار تشريعات تُحفز على الإستثمار وتشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص.

ودعا المستشار إيهاب عبدالعاطي الطلاب المشاركين في هذا اللقاء بتقديم مقترحاتهم ورؤيتهم وأبحاثهم الخاصة بظاهرة البطالة حول العالم ،ورؤيتهم لمواجهتها إلى الوزارة للإستفادة ،في إطار الحرص على التواصل مع أصحاب الرؤي التي تخدم ملف العمل.

وفي النهاية توجه الضيوف بالشكر والتقدير إلى وزير العمل محمد جبران على الإستجابة لهذا اللقاء والحوار مع "الوزارة" ، وكذلك على الجهود المبذولة خاصة في مجالات التدريب المهني وتوفير فرص العمل ،والإستعداد لوظائف المستقبل.

وحضر اللقاء من الإتحاد العام للمصريين بالخارج : المهندس إسماعيل أحمد علي رئيس مجلس الإدارة، والدكتور أحمد ياقوت رئيس فرع الإتحاد بلبنان، و محمد إبراهيم أبو العيش عضو مجلس إدارة الإتحاد، والدكتورة إيمان الشامي المدير الإقليمي للإتحاد، ومن جانب مدرسة النيل المصرية الدولية الدكتور عماد العجان مدير عام مدارس النيل الدولية، والمدرسة ريهام طارق ، والطلاب : هنا أحمد كمال، وميليا محمد حمدان، وملك محمد عبد العظيم، ولارا محمد حمدي، وفاطمة طارق عجلان.

يشار هنا إلى أن مدارس النيل الدولية تأسست في مصر عام 2010 ،ولديها 14 فرعاً، ويدرس فيها 13 ألف طالب وطالبة.

وهي مدارس مصرية دولية يساهم في تأسيسها صناديق تمويل حكومية، ويشرف عليها وحدة شهادة النيل الدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم بالشراكة مع هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كمبريدج البريطانية التي تقدم الدعم الفني للمدارس وتعتمد شهاداتها بالخارج.

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