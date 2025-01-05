أمطار ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الاثنين، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد ومائل للدفء على جنوب سيناء وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ويصل لحد الصقيع على المزروعات في ووسط سيناء وشمال الصعيد ومناطق الصحراء الغربية.

كما يشهد غدا الاثنين، امطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس وسيناء على فترات متقطعة.

ونشاط رياح على أغلب الأنحاء .

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الاثنين على القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 11 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 العظمى والصغرى 10 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 24 العظمى والصغرى 12 وعلى شمال الصعيد 21 العظمى والصغرى 6 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 22 العظمى والصغرى 9 درجة.