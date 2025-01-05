ليفربول: "ديربي الكراهية" أمام مانشستر يونايتد في موعده

أعلن نادى ليفربول، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، إقامة "ديربى الكراهية"، أمام نظيره مانشستر يونايتد، وذلك في موعده المحدد سابقًا.

وكانت المباراة تواجه شبح التأجيل، بسبب حالة الطقس السيئة وتساقط الأمطار، على مقاطعة الميرسيسايد.

حيث يستضيف فريق ليفربول، نظيره مانشستر يونايتد، فى "ديربى الكراهية"، وذلك فى تمام السادسة والنصف من مساء اليوم على ملعب " آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملعب آنفيلد

بيان ليفربول

وأكد ليفربول في بيان رسمي، على إقامة المباراة فى موعدها، وذلك عبر بيان رسمى عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "إكس"، قال فيه: "ستُقام مباراة اليوم ضد مانشستر يونايتد كما هو مخطط لها، حيث تم عقد اجتماعين للسلامة في وقت سابق لتقييم الأحوال الجوية وظروف السفر".

وأضاف: "نشكر كل من ساهم في مساعدتنا على إقامة هذه المباراة اليوم".

وتابع "إذا كنت مسافرًا إلى آنفيلد، يرجى توخي الحذر، نتطلع لرؤيتكم هناك".

بيان مانشستر يونايتد

وفي نفس السياق، قال مانشستر يونايتد في بيانه: "بعد اجتماع أمني ثانٍ، تم اتخاذ القرار بإقامة مباراة اليوم بين مانشستر يونايتد وليفربول".

وأضاف: "لقد شهدت منطقة الشمال الغربي تساقط الثلوج وتحذيرات جوية، اليوم الأحد، لكن تم اعتبار حضور الجماهير آمنًا لمتابعة المباراة.. احرصوا على الحذر إذا كنتم مسافرين إلى الميرسيسايد اليوم".