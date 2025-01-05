فوز 1500 مهندس بمنح تدريبية مجانية في نقابة المهندسين بالإسكندرية

نظّمت نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، وكيل نقابة المهندسين المصرية، قرعة علنية بطريقة إلكترونية في المركز التكنولوجي بنادي المهندسين بالإسكندرية، لاختيار الفائزين بمنح تدريبية مجانية مقدّمة من شركات ومؤسسات تدريب هندسية، تأتي هذه المبادرة في إطار فعاليات ملتقى سوق العمل الهندسي الثالث الذي تنظمه النقابة لدعم المهندسين وتأهيلهم لسوق العمل،

جرت القرعة تحت إشراف لجان النقابة المختلفة، منها لجنة العلوم الهندسية والتدريب برئاسة المهندس محمد السعدي، ولجنة الشباب والتوظيف برئاسة المهندس باسل ياسر، ولجنة العلاقات العامة والإعلام برئاسة المهندس محمد سعيد، يأتي ذلك في سياق تعزيز التعاون بين لجان النقابة المختلفة لتوفير فرص تدريبية متميزة للمهندسين الشباب.

وأعرب الدكتور محمد هشام سعودي عن فخره بالتعاون المثمر بين النقابة وشركات التدريب الهندسية المشاركة، مؤكدًا أهمية دعم مثل هذه المبادرات، وقال أن الشركات والمؤسسات التي تمد يدها للتعاون مع النقابة تستحق منا كل الدعم والتقدير، واستمرارية هذا الملتقى إحدى أولوياتنا، ونعمل دائمًا على تطويره لتحقيق أهدافه المنشودة، كما نهدف إلى توسيع نطاق المنح التدريبية وجعلها ربع سنوية خلال العام، لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المهندسين.

واختم "سعودي" كلمته بشكر أعضاء مجلس النقابة ورؤساء اللجان على جهودهم الكبيرة التي أسهمت في نجاح الفعالية.

وصرّح المهندس محمد السعدي، رئيس لجنة العلوم الهندسية والتدريب، بأن هذه الفعالية تعكس حرص النقابة على الاستثمار في العنصر البشري الهندسي ، ونحن ملتزمون بتوفير فرص تدريبية نوعية تسهم في رفع كفاءة المهندسين وتأهيلهم لسوق العمل.

كما أكد المهندس محمد سعيد، رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام، على أهمية هذه المبادرات في تعزيز دور النقابة المجتمعي، وقال ما نشهده اليوم هو نتيجة تعاون مثمر بين اللجان، ونسعى دائمًا لتقديم أفضل ما لدينا من أجل دعم شباب المهندسين.

في ختام الكلمات، أشاد المهندس باسل ياسر رئيس لجنة الشباب والتوظيف، بالتكامل الواضح بين النقابة والمراكز والمؤسسات المختلفة، وقال ركزنا منذ البداية على تلبية احتياجات المهندسين وتقديم منح تدريبية متخصصة، هذا العام استطعنا تقديم أكثر من ١٥٠٠ منحة مجانية متنوعة في مجالات هندسية وغير هندسية، حيث تقدم للحصول علي المنح عدد ٣٩٠٠ مهندس ونطمح إلى تحقيق المزيد في المستقبل.

يُذكر أن ملتقى سوق العمل الهندسي في نسخته الثالثة شهد مشاركة أكثر من ٧٠ جهة من كبري الشركات الهندسية، بالإضافة إلى مراكز تدريب متخصصة، لتقديم فرص عمل وتدريب للمهندسين، كما استقبل الملتقى عددًا كبيرًا من شباب المهندسين الذين شاركوا بفعالية لتطوير مهاراتهم ومناقشة فرصهم المستقبلية.