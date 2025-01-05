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الأحد 05 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

العثور على جثة طفل حديث الولادة طافية ببحر وهبي في الفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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عثر أهالي قرية منشأة الجمال التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم، على جثة طفل حديث الولادة طافية على سطح بحر وهبي، وجرى إبلاغ الأجهزة الأمنية التى تمكنت من انتشال الجثمان ونقله لمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغًا من مأمور قسم شرطة طامية بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغا، بعثور قرية بيت الري على جثة طفل حديث الولادة "عمره يوم" طافية بمياه الترعة.
 
وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طامية وقوات الإنقاذ النهرى لمكان البلاغ محل الواقعة، وتم انتشال جثمان الطفل، وتبين أنه حديث الولادة ومربوط به الحبل السري، وعمره يوم فقط، وبدون ملابس، وفي حالة تعفن وانتفاخ.

وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى طامية المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

العثور على جثة طفل حديث الولادة طفل حديث الولادة بحر وهبي في الفيوم قرية منشأة الجمال بمركز طامية محافظة الفيوم