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الأحد 05 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السيطرة على حريق محل تحت الإنشاء بالقرب من بوابة نادي الزمالك في العجوزة

أرشيفية
أرشيفية
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سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة علي حريق نشب بمحل تحت الإنشاء بالقرب من بوابة نادي الزمالك المواجهة لميدان سفنكس بمنطقة المهندسين بدائرة قسم شرطة العجوزة دون وقوع إصابات.

تلقي المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق بالقرب من سور نادي الزمالك، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ مدعومة ب4 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

حريق محل تحت الإنشاء نادي الزمالك بوابة نادي الزمالك العجوزة قسم شرطة الجيزة