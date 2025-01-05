جنايات دمنهور تقضي بالحكم 15 عامًا علي المتهم بقتل "صياد" البحيرة

قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار وائل حسن الشربيني، رئيس هيئة المحكمة، وعضوية المستشارين خالد رمضان جعفر وأحمد حسين الحداد وزكريا رمضان عامر، وبحضور ممثل النيابة العامة المستشار عمرو المعتصم وسكرتارية مصطفي محمد قاسم، الحكم بالحبس، 15 عاما على شاب لقيامه بقتل صياد، وذلك بسبب وجود خلافات مالية بينهما بقرية الدخلى التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

واستمعت هيئة المحكمة، خلال جلسة اليوم الأحد، لمرافعة النيابة العامة وهيئة الدفاع عن المجني عليه والمتهم.

ترجع أحداث الواقعة بتلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم حماده، يفيد بالعثور على جثة "أيمن م"، 39 عامًا، صياد ومقيم بقرية الدخلي، ووجود كدمات حول الرقبة اشتباه تعدي من الغير، وتم وضع الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وعلى الفور أمر العميد أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث برئاسة العقيد محمد الشاذلى، رئيس فرع البحث الجنائي ببدر، والمقدم كريم الخولى رئيس مباحث مركز شرطة كوم حماده، لسرعة كشف غموض الحادث وضبط مرتكبه.

وبالفحص توصلت تحريات فريق البحث الجنائي إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "أنس . أ. ل"، ومقيم بذات القرية بسبب خلافات مالية بينهما، قام على أثرها بالذهاب الى المجنى عليه فى منزله ثم قام بضربه عدة كدمات فى الوجه ثم قام بخنقه حتى فارق الحياة، وتمكنت وحدة البحث الجنائي من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.