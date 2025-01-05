تحرير 1742 محضراً تموينياً متنوعاً بمختلف مراكز الفيوم خلال ديسمبر الماضي

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية، خلال شهر ديسمبر الماضي، والتي استعرضها تقرير الأستاذ سامح شبل مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم.

وأكد المحافظ، ضرورة تضافر جهود جميع الجهات في الرقابة المستمرة، وإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع، للتأكد من توافر وجودة المعروض من السلع الغذائية والخضراوات، وإتاحتها للمواطنين دون مغالاة في الأسعار، وكذلك مجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري، وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية، لافتاً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، دائماً ما يؤكد على أهمية هذا القطاع، مشدداً على ضرورة تكثيف الحملات للتأكد من ضبط الأسواق والأسعار، وسلامة المعروض من اللحوم والمواد الغذائية ومطابقتها للاشتراطات الصحية.

من جهته، أوضح مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تحرير 1742 محضراً تموينياً متنوعاً، في مختلف الأنشطة التموينية، خلال شهر ديسمبر الماضي، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، تتعلق بمخالفات الـمخابز، والمطاحن، والأسواق، والمواد البترولية، منها 1007 محضراً بقطاع المخابز، بواقع عدد 164 محضر نقص وزن رغيف الخبز، وعدد 98 محضر إنتاج رغيف غير مطابق للمواصفات القانونية، وعدد 6 محاضر لعدم وجود موازين ومبيعات وهمية، وعدد 32 محضر تصرف وتجميع للدقيق البلدي، وعدد 11 محضراً لعدم وجود سجلات، وعدد 696 لمخالفات أخرى متنوعة.

وأضاف، أنه في مجال الأسواق والمواد البترولية، تم تحرير 735 محضراً متنوعاً، بواقع عدد 433 محضراً لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدد 19 محضراً بيع بأزيد من السعر، وعدد 10 محاضر لعدم وجود فواتير، وعدد 36 محضراً لانتهاء الصلاحية، ومحضرين للعمل بدون ترخيص، وعدد 96 محضراً لضبط لحوم غير مطابقة للمواصفات واشتراطات الذبح بالمجازر، وعدد 6 محاضر غش تجاري، وعدد 7 محاضر بضائع مجهولة المصدر، وعدد 30 محضراً لتجميع دقيق وسلع مدعمة، وعدد 96 محضراً لعدم وجود شهادة صحية للعاملين بالمنشآت.

وتابع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحملات أسفرت عن ضبط 45067 كجم دقيق، وعدد 1440 عبوة معلبات وعصائر، وعدد 417 كيس مكرونة، وعدد 26491 عبوة بقالة، وضبط عدد 4 طن و214 كجم من اللحوم ومصنعاتها غير صالحة للإستهلاك الآدمي، أو المذبوحة خارج المجازر الحكومية، وعدد 313 كجم دواجن وأسماك غير صالحة، وعدد 1418 شيكارة أعلاف وأسمدة زراعية، وعدد 343 كيلو سكر تموينى تباع بالسوق السوداء، وعدد 6 طن و167كجم زيت، وعدد 506 عبوة أدوية بيطرية، وعدد 2579 عبوة منتجات ألبان، وعدد 802 عبوة دهانات وبويات، وعدد 279 عبوة مبيدات زراعية، وعدد 26500 شماريخ نارية، وعدد 15832 علبة سجاير، وعدد 200 لتر سولار، وعدد 1776 إسطوانة بوتوجاز، وعدد 320 زجاجة منظفات، وعدد 580 زجاجة وعبوة عطور وكريمات ومستحضرات تجميل، وعدد 64 كرتونة معسل.

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