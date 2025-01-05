الجنايات تقضي بالإعدام شنقاً لسفاح النساء بزفتي

قضت الدائرة الأولي بمحكمة جنايات المحلة فى الغربية، برئاسة المستشار السيد شكر، وعضوية كلا من المستشارين محمد الغريب، وحسام عبد الباسط، و محمد صلاح بالإعدام شنقا على المتهم "عبد ربه .م" والمعروف إعلاميا بسفاح النساء بزفتي، وذلك بعد ورود رأى المفتي بتأييد حكم المحكمة، لاتهامه بإنهاء حياة 5 سيدات و تمزيقهم إلي أشلاء والقاء جثث ضحاياه في النيل.

وكان ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، نجحوا في ضبط الجاني عقب ارتكابه واقعه إنهاء حياة السيدة الضحية الرابعة وتمزيق جثمانها وإلقاء أشلاءها في مياه نهر النيل ، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور علي جثة امرأة مجهولة الهوية ومقطعة ، وملقاه بأماكن متفرقة في ترعة الخضراوية التابعة لمركز زفتي.

وبعد التحريات الأولية ، تبين أن الجثة لامرأة ومقطعة لأشلاء ، كما تمكنت الشرطة بمساعدة رجال الإنقاذ النهري في العثور علي اليدين والرجلين مقطعة من الركبة للأطراف بترعة الخضراوية لكفر حسان، كما تم البحث عن باقي أجزاء الجثة وتم تحديد هوية الجاني وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه واقعة قتل 5 فتيات .

وأصدر المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية قراره بإحالة المتهم بإنهاء حياة 5 سيدات وتمزيق جثامينهم إلي أشلاء ورميها في مياه ترعه الخضراوية الواصلة بين محافظات المنوفية والقليوبية والغربية بطول فرع نهر النيل دمياط ، إلي المحاكمة الجنائية العاجلة واللتى أصدرت حكمها المتقدم .