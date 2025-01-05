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الأحد 05 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

مجلس الشيوخ يحيل طلبي مناقشة بشأن الثروة المعدنية للجنة الطاقة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على إحالة طلبي المناقشة المقدمين من النائبين أحمد جلال أبو الدهب ونهى أحمد زكى، بشأن استغلال وتطوير ثروات مصر المعدنية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.

شهدت الجلسة العامة، استعراض طلبي المناقشة ومناقشتهما بالجلسة، حيث استعرضت النائبة نهى أحمد زكي، طلب المناقشة المقدم منها عن استيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد.

مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أحمد جلال أبو الدهب نهى أحمد زكى ثروات مصر المعدنية لجنة الطاقة