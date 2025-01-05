مجلس الشيوخ يحيل طلبي مناقشة بشأن الثروة المعدنية للجنة الطاقة

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على إحالة طلبي المناقشة المقدمين من النائبين أحمد جلال أبو الدهب ونهى أحمد زكى، بشأن استغلال وتطوير ثروات مصر المعدنية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.

شهدت الجلسة العامة، استعراض طلبي المناقشة ومناقشتهما بالجلسة، حيث استعرضت النائبة نهى أحمد زكي، طلب المناقشة المقدم منها عن استيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد.