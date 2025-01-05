محافظ بني سويف يلتقي مدير عام الثقافة الجديد

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،بمكتبه، أحمد حلمي مدير الثقافة الجديد،عقب تسلمه مهام عمله بالمحافظة ،حيث هنأه المحافظ بثقة الوزير الدكتور أحمد فؤاد هنو ، متمنياً له التوفيق وإنجاز المهام بالشكل المطلوب

ناقش المحافظ مع مدير الثقافة عددا من الملفات والموضوعات،منها:مستجدات الموقف التنفبذي لبعض المشروعات الجاري تنفيذها في القطاع وفي مقدمتها مشروع تطوير قصر ثقافة الشرق ، ومتطلبات تطوير قصر الثقافة الحالى، فضلًا دعم وتطوير بيوت الثقافة على مستوى المراكز والمدن وتعزيز مشاركتها في المبادرات الرئاسية ،.

من جهته أعرب " حلمي" عن تقديره للمحافظ وحرصه على لقائه وتقديم التهنئة في بداية عمله بالمحافظة ، مؤكدا بذل قصارى الجهد لتعزيز دور وقصور وبيوت الثقافة فى تقديم الخدمات الثقافية والفنية، ورفع الوعى القومى للمواطنين، من خلال تقديم البرامج والأنشطة ضمن خطة الوزارة لتفعيل الدور التوعوى والتنويرى الذى تقوم به أجهزتها وهيئاتها لتشكيل وبناء العقول، وتكوين الشخصية المصرية