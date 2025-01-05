رئيس الثروة المعدنية: خطوات جادة لتعديل قانون الهيئة

قال الجيولوجى ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية: إن هناك خطوات جادة لتعديل قانون الهيئة وتحويلها إلى هيئة اقتصادية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى أن القانون لم يتم تعديله منذ فترات طويلة.

جاء ذلك فى كلمته الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة طلبى مناقشة عامة مقدمين من النائبين أحمد جلال أبو الدهب ونهى أحمد زكى، بشأن استغلال وتطوير الثروة التعدينية فى مصر.

وأضاف رمضان، فى رده على تساؤلات أعضاء الشيوخ: تسعى وزارة البترول حاليا لتنفيذ استراتيجية للاستفادة من الثروات المعدنية، مستعرضا خطوات الهيئة فى طرح مزايدات عالمية فى مجال الدهب بدءا من عام 2020، والعمل على تحفيز الشركات فى ذلك القطاع.

كما أشار إلى خطوات إنشاء منصة رقمية تساعد فى البحث والاستكشاف لخامات التعدين.

وتابع، كما تم اتخاذ خطوات هامة بشأن ثروات مصر التعدينية، مثل حظر تصدير الرملة البيضاء وبعض الأنواع من الخامات، وقصرها على الصناعات المحلية فقط، مضيفا: أيضا بالنسبة لخام الفوسفات فيوجد توجه لتعظيم القيمة المضافة منه، وتقليل الفجوة الاستيرادية.

وفيما يتعلق بدور الهيئة المجتمعى، الذى أثاره النواب، فقد أشار رمضان إلى توجيه نحو 1 فى المائة من عائد جميع خامات المناجم للأنشطة المجتمعية

وحول التنقيب العشوائى عن الذهب، قال ان هناك خطوات لحوكمة لذلك القطاع وضبط إيرادات الدولة بشكل سليم.