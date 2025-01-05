"إحلال وتبديل".. محافظ الأقصر يصدر حركة تنقلات لرؤساء القرى بمركز الطود

أصدر المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الأحد، حركة تنقلات بين رؤساء القرى بمركز الطود في حركة بدت أشبه بلعبة الكراسي الموسيقية تضمنت إحلال وتبديل أماكن رؤساء القرى بالمركز، وذلك فى إطار تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، ومكافأة المتميزين والدفع بدماء جديدة لتحسين الأداء الإداري بمحافظة الأقصر.

محافظ الأقصر

وتضمنت حركة التنقلات، نقل هشام علي حسين، رئيس الوحدة المحلية لقرية العديسات قبلي، للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية الطود غرب، ونقل بصري النوبي يوسف، رئيس الوحدة المحلية لقرية منشية النوبة للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية العديسات بحري، ونقل محمد عبدالمعز جلال، قائم بأعمال الوحدة المحلية لقرية الطود غرب، للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية منشية النوبة، ونقل محمد حسن على، رئيس الوحدة المحلية لقرية العديسات بحري، للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية العديسات قبلي.

وأوضح محافظ الأقصر أن هذه القرارات جاءت بعد متابعة دقيقة لأداء رؤساء القرى والوحدات المحلية القروية وإعادة تنظيم العمل بينهم، لافتا إلى أن حركة التنقلات تأتى فى إطار توجهات الدولة، التى تستهدف ضخ دماء جديدة، ومواكبة احتياجات المرحلة الحالية للاستفادة من الخبرات المتبادلة وخلق كوادر جديدة للعمل التنفيذي.

وأشار محافظ الأقصر إلى أن الحركة تستهدف تصعيد المتميزين للعمل بالوحدات المحلية من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل وفق آليات واحتياجات كل مرحلة.

محافظ الأقصر يصدر حركة تنقلات لرؤساء القرى بمركزي أرمنت والقرنة

وكان محافظ الأقصر، قد أصدر يوم الخميس قبل الماضي، حركة تنقلات بين رؤساء القرى بمركزي القرنة وأرمنت، وتضمنت حركة التنقلات نقل كلاً من النوبي محمد حجاجي رئيس قرية البعيرات وتكليفه قائم بأعمال نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة، ونقل سيد محمود الراوي مدير شئون العاملين بالوحدة المحلية لمركز القرنة وتكليفه بالعمل رئيسا لقرية البعيرات.

وفي مركز أرمنت، تم نقل كلا من إبراهيم محمد عمر رئيس قرية المحاميد، ومنتصر أحمد جعفر رئيس قرية الرزيقات، للعمل بديوان عام المحافظة، ونقل عبد الناصر سعدي السايح رئيس قرية الرياينة، للعمل بديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، وشيماء عبد التواب الطاهر مدير وحدة المتغيرات بالوحدة المحلية لمركز أرمنت، تم نقلها للعمل رئيسا لقرية الرزيقات.

كما تضمنت الحركة، نقل السيد جاد أحمد ضاحي سكرتير قرية الرزيقات للعمل رئيسا لقرية المحاميد، ونقل دوشي أحمد محمد نصير سكرتير قرية الرياينة للعمل رئيسا لقرية الرياينة، ونقل محمد عبدالله محمود عضو وحدة المتغيرات المكانية، للعمل مديرا لوحدة المتغيرات بالوحدة المحلية لمركز أرمنت.