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الأحد 05 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انتظام وانضباط العملية التعليمية بجميع مدارس الفيوم.. صور

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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تابع الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم،  إنضباط وإستمرار  سير العملية التعليمية في جميع المدارس على اختلاف مراحلها التعليمية.

وشدد الدكتور قبيصي على ضرورة الالتزام الكامل بالجدول المدرسي من قبل المعلمين والطلاب، بما يضمن استكمال الدروس والأنشطة المدرسية بشكل منتظم ودون تأخير حسب الخريطه الزمنيه .

كما أكد وكيل الوزارة على أهمية المتابعة اليومية لضمان عدم التهاون في حضور المعلمين والطلاب.

تم التأكيد على ضرورة تنظيم الأنشطة التربوية داخل المدارس، حيث تُعتبر جزءًا أساسيًا من تطوير مهارات الطلاب وتوسيع آفاقهم في مختلف المجالات، كما تم التشديد على ضرورة توفير الوقت الكافي للأنشطة دون التأثير على سير الدروس، وتوفير بيئة تعليمية صحية وآمنة.

 

وجاء ذلك في إطار الجهود المستمرة من مديرية التربية والتعليم بالفيوم لضمان استمرار انتظام العملية التعليمية في جميع مدارس المحافظة. 

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