انتظام وانضباط العملية التعليمية بجميع مدارس الفيوم.. صور

تابع الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إنضباط وإستمرار سير العملية التعليمية في جميع المدارس على اختلاف مراحلها التعليمية.

وشدد الدكتور قبيصي على ضرورة الالتزام الكامل بالجدول المدرسي من قبل المعلمين والطلاب، بما يضمن استكمال الدروس والأنشطة المدرسية بشكل منتظم ودون تأخير حسب الخريطه الزمنيه .

كما أكد وكيل الوزارة على أهمية المتابعة اليومية لضمان عدم التهاون في حضور المعلمين والطلاب.

تم التأكيد على ضرورة تنظيم الأنشطة التربوية داخل المدارس، حيث تُعتبر جزءًا أساسيًا من تطوير مهارات الطلاب وتوسيع آفاقهم في مختلف المجالات، كما تم التشديد على ضرورة توفير الوقت الكافي للأنشطة دون التأثير على سير الدروس، وتوفير بيئة تعليمية صحية وآمنة.

وجاء ذلك في إطار الجهود المستمرة من مديرية التربية والتعليم بالفيوم لضمان استمرار انتظام العملية التعليمية في جميع مدارس المحافظة.

inbound161516711207929145

inbound162505693629482792

inbound246357036362938375

inbound5906206308298592039

inbound6254419561521152026

inbound1515912548013320897

inbound9056456995825846107