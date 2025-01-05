النائبة عايدة نصيف تطالب الحكومة بالكشف عن خططها وآلياتها لاستغلال الموارد الطبيعية

أكدت النائبة الدكتورة عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ وعضو البرلمان الدولي، أن مصر تمتلك ثروة تعدين غنية ومتنوعة، مشددة على أن هذه الثروات تشكل عنصرًا أساسيًا في دعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل وتنمية المناطق النائية.

وقالت النائبة عايدة نصيف خلال كلمتها اليوم في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، إن ثروات مصر التعدينية تساهم فى دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات الاستخراج النقل والتصنيع، وتنمية المجتمعات المحلية في المناطق التعدينية، وتنمية الصناعة المحلية، ودعم التوازن الإقليمي بتنمية المناطق النائية من خلال مشروعات التعدين والبنية التحتية المرتبطة بها، بالاضافة الى زيادة الصادرات وتحسين الميزان التجاري من خلال تصدير المعادن الخام أو المصنعة.

وتساءلت عضو مجلس الشيوخ حول الخطط والآليات التي تتبعها الحكومة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية في مصر، بما يشمل المواد الخام والثروات المعدنية والزراعية، بما يحقق العدالة في توزيع العائدات ويُعزّز من تنمية المناطق التي تُستخرج منها هذه الموارد، وكذلك أيضًا عن الإجراءات التي يتم اتخاذها لضمان الحفاظ على هذه الموارد للأجيال القادمة من خلال تطبيق مبادئ الاستدامة؟، وذلك في إطار الحرص على استغلال الموارد الطبيعية لمصر بشكل أفضل لتعظيم الفائدة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، وهل توجد مبادرات حكومية حالية لجذب الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع الموارد الطبيعية، مع ضمان الشفافية وحسن الإدارة؟.

وطالبت النائبة عايدة نصيف بوضع رؤية خطة واضحة من الحكومة تتضمن الشفافية، العدالة الاجتماعية، وتحقيق أقصى استفادة من مواردنا الطبيعية بما يخدم مصالح المواطن المصري والاقتصاد الوطني.