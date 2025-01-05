تعرف على تشكيل لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة السلة

استقبل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة عمرو مصيلحي، بمقر الاتحاد لجنة الحكام الرئيسية الجديدة، وذلك بناءً على التشكيل المعتمد من المجلس.

تم ترشيح التشكيل من قبل العقيد أحمد الشرقاوي، عضو المجلس، والمهندس هشام الحريري المشرف العام على اللجنة.

وأكد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على ثقتهم الكاملة ودعمهم للجنة الجديدة، مشددين على أهمية دورها في رفع مستوى التحكيم المصري وزيادة قاعدة الحكام الشباب، مع تطبيق القانون الدولي بعدالته وتعديلاته.

كما أشار المجلس إلى تأثير ذلك الإيجابي على تطور كرة السلة المصرية، لا سيما في ظل امتلاك مصر لخبرات تحكيمية متميزة دوليًا، حيث يشارك الحكام المصريون في بطولات كأس العالم، الأولمبياد، وكأس العالم للأندية، إلى جانب إدارة نهائيات الدوري الأفريقي لكرة السلة.

التشكيل الجديد للجنة الحكام الرئيسية

العقيد أحمد الشرقاوي – عضو مجلس الإدارة.

المهندس هشام الحريري – مشرف عام على اللجنة.

اللواء هشام سامي حسن – رئيس اللجنة.

السيد محمد يونس – سكرتير اللجنة.

السيد هاني مصطفى – سكرتير مساعد.

السيد عبد الوهاب عجمي – عضو اللجنة (الإسكندرية).

السيد عماد راغب – عضو اللجنة (الصعيد).

تم لأول مرة تشكيل فريق عمل فني للجنة لمتابعة الحكام فنيًا وبدنيًا على مدار العام، يضم: وائل عبد الحي، هشام قطب، سامح اسطفانوس، وائل إبراهيم، عمرو أبو علو، أحمد غالب.

يعد هذا التشكيل خطوة هامة نحو تطوير منظومة التحكيم في كرة السلة المصرية بما يواكب المستويات الدولية.