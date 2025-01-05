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الأحد 05 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب سيف المبارزة يتأهل لنهائى كأس العالم ويضمن ميدالية لمصر

منتخب مصر
منتخب مصر
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تأهل منتخب مصر لسيف المبارزة، لنهائي منافسات الفرق ببطولة كأس العالم للناشئين المقامة في سويسرا خلال يومي 4 و 5 يناير الجاري.

واستطاع منتخب سيف المبارزة الفوز على منتخب إيطاليا بنتيجة 37/38 ليتأهل بذلك للمباراة النهائية ويضمن ميدالية لمصر.

وبدأ المنتخب المصري مشواره بالتأهل مباشرة لدور الـ 16، ثم تأهل ل دور ربع النهائي بالفوز على السعودية بنتيجة 45-43، وبعدها الفوز على المجر بنتيجة 43-38 ليتأهل لنصف النهائي.

ويتكون منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة للناشئين من، محمود السيد و يوسف شامل و إسلام أسامة تحت قيادة المدير الفني السيد سامي.

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