منتخب سيف المبارزة يتأهل لنهائى كأس العالم ويضمن ميدالية لمصر

تأهل منتخب مصر لسيف المبارزة، لنهائي منافسات الفرق ببطولة كأس العالم للناشئين المقامة في سويسرا خلال يومي 4 و 5 يناير الجاري.

واستطاع منتخب سيف المبارزة الفوز على منتخب إيطاليا بنتيجة 37/38 ليتأهل بذلك للمباراة النهائية ويضمن ميدالية لمصر.

وبدأ المنتخب المصري مشواره بالتأهل مباشرة لدور الـ 16، ثم تأهل ل دور ربع النهائي بالفوز على السعودية بنتيجة 45-43، وبعدها الفوز على المجر بنتيجة 43-38 ليتأهل لنصف النهائي.

ويتكون منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة للناشئين من، محمود السيد و يوسف شامل و إسلام أسامة تحت قيادة المدير الفني السيد سامي.