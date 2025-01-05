قيادات دير الشايب بالأقصر يقدمون الهدايا للأطفال مرضى السرطان بمناسبة العام الجديد

زار وفد من الكنيسة الأرثوذكسية بالأقصر يضم عددا من القيادات الكنسية، وكبار رجال الدين المسيحي بقيادة الأنبا إقلاديوس، رئيس دير الشايب بالأقصر، اليوم الأحد، مقر مستشفى سرطان الأطفال لدعم وعلاج مرضى الأورام السرطانية فى الصعيد، داخل مستشفى علاج الأورام بالمجان بمنطقة طيبة شمال المحافظة، وذلك لتقديم التهنئة للأطفال بمناسبة العام الميلادي الجديد 2025 وعيد الميلاد المجيد.

زيارة دير الشايب

وحرص وفد الدير، خلال زيارته لمستشفى علاج الأورام بالمجان، على لقاء المرضي، والتحدث مع ذويهم للتعرف على طبيعة العلاج المقدم لهم والشد من أزرهم، وتشجيعهم على تحمل العلاج.

ورافق فريق العلاقات العامة، الوفد الكنسي في جولته على أقسام مستشفى شفاء الأورمان ومنها أقسام العلاج الكيماوي والإشعاعي، وغرف الإقامة الداخلية والرعاية المركزة، بجانب الاستماع الى شرح مفصل من أحمد شوقي مسئول العلاقات العامة للتطور الذي طرأ على المستشفى منذ افتتاحه لاستقبال آلاف المرضى من أبناء الصعيد.

وخلال الزيارة، وزع الوفد الكنسي الهدايا والألعاب وسط فرحة عارمة من الأطفال الذين ارتسمت البسمة على وجوههم، والتقطوا الصور التذكارية مع الأطفال المرضى وذويهم لتشجيعهم على مواصلة العلاج، مقدمين الأمنيات لهم بالشفاء لجميع المرضى.

ومن جانبه، أبدى محمود فؤاد الرئيس التنفيذي بالمؤسسة، سعادته بزيارة وفد الكنيسة الأرثوذكسية، ورجال الدين المسيحي، والقيادات الكنسية لدعم الأطفال مرضى السرطان، لافتا إلى حرص كافة المؤسسات في محافظات جنوب الصعيد على دعم الأطفال، والمساهمة في الشد من أزر المرضى وذويهم، بجانب حرصهم على مشاركة مستشفى شفاء الأورمان في مختلف الفعاليات لدعم المرضى والشد من أزرهم.

زيارة دير الشايب (1)

زيارة دير الشايب (2)

زيارة دير الشايب (3)

زيارة دير الشايب (4)