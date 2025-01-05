كأس مصر.. غزل المحلة يتقدم على سبورتنج في الشوط الأول

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة على نظيره سبورتنج بهدف للا شيء، خلال الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب استاد المحلة، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

بدأت المباراة بحذر كبير بين الفريقين، حيث تبادل اللاعبين الاستحواذ على الكرة والسيطرة على مجريات اللعب.

مباراة غزل المحلة ضد سبورتنج في كأس مصر

وانحصر اللعب في منطقة وسط الملعب حتى آخر 5 دقائق من الشوط الأول.

ونجح محمد عصام في قص شريط أهداف المباراة، حينما سجل هدفًا لصالح غزل المحلة في الدقيقة 43، بعدما راوغ عبده يحيى نجم زعيم الفلاحين حارس مرمى سبورتنج ومرر كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم غزل المحلة على سبورتنج بنتيجة 1-0.

يسعى غزل المحلة للفوز على سبورتنج، حتى يتجنب مفاجآت بطولة كأس مصر، وكذا لمصالحة جماهيره بعد الخسارة على ملعبه من البنك الأهلي بهدف للا شيء، في الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

يحتل غزل المحلة المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط، بعد خوضه 7 جولات.