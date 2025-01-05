تسمم 8 أفراد من أسرة واحدة بسبب المحشي في الفيوم

أصيب 8 أفراد من أسرة واحدة بحالة تسمم غذائي إثر تناولهم وجبة فاسدة من المحشي والبط، بقرية شكشوك بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ابشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بإصابة 8 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم غذائي، بقرية شكشوك التابعة لمركز أبشواي، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن 8 أفراد مصابين بحالة إعياء شديدة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ابشواي المركزي، وتبين إصابتهم بنزلة معوية حادة، وأكدوا أنهم تناولوا وجبة طعام معدة سابقا من البط والمحشي، وتم عمل الاسعافات اللازمة لهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.