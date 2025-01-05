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الأحد 05 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بالتعاون مع مدين.. مي فاروق تطرح "باركوا" الأغنية الرسمية لحفل زفافها

جانب حفل زفاف مي
جانب حفل زفاف مي فاروق
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طرحت النجمة مي فاروق، الأغنية الرسمية لحفل زفافها والتي تحمل عنوان "باركوا" وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الڤيديوهات يوتيوب.
أغنية"باركوا" من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان مدين، توزيع أحمد عبد السلام.


جدير بالذكر أن النجمة مي فاروق، احتفلت الخميس الماضي ، بزفافها على الفنان محمد العمروسي، بأحد الفنادق الكبرى، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، والرياضة، والإعلام.

ونشرت مي، صورة جمعتها بزوجها محمد العمروسي ، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلقت: "من قلوبنا بنقول شكرا لكل شخص شاركنا، أجمل لحظاتنا، وجودكم معانا في يوم فرحنا أكبر دليل على محبتكم ودعمكم، ودى حاجة عمرها مابتتقدر بتمن".

واختتمت قائلة: "كل ابتسامة كل كلمة حلوة، وكل دعوة من القلب، لمستنا وأسعدتنا أكتر ما تتخيلوا، فرحتنا كانت مكتملة بوجودكم معانا، وربنا ما يحرمنا من قلوبكم، ولا محبتكم، ولا دعواتكم.. بنحبكم جدًّا جدًّا.. مي فاروق ومحمد العمروسي".

مي فاروق باركوا مدين محمد العمروسي