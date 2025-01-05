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الأحد 05 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإنجليزى.. ويلسون وخيمينيز يقودان فولهام لمواجهة إبسويتش تاون

فولهام
فولهام
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أعلن ماركو سيلفا المدير الفنى لفريق فولهام، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره إبسويتش تاون، المحترف ضمن صفوفه سام مرسى، وذلك بعد قليل على ملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.
وجاء تشكيل فريق فولهام كالتالى:
حراسة المرمى: بيرند لينو.
خط الدفاع: عيسى ديوب، يواكيم أندرسن، كالفين باسي، أنتوني روبينسون، تيموتي كاستاني.
خط الوسط: ساسا لوكيتش، توم كيرني، أليكس إيوبي.
خط الهجوم: هاري ويلسون، راؤول خيمينيز.
ويحتل فريق إبسويتش تاون المركز الـ 18 برصيجد 15 نقطة، بينما يحتل فريق فولهام المركز التاسع برصيد 29 نقطة .
 

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