الخميس.. آخر موعد لاستلام أوراق التقديم للمحاضرين

يغلق الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، الخميس المقبل، باب التقديم للمحاضرين من ذوي المؤهلات العلمية لاعتمادهم من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وتسلمت الإدارة الفنية باتحاد الكرة السير الذاتية لـ25 محاضرا حتي الآن، وتحدد الخميس المقبل كآخر موعد لاستقبال السير الذاتية بمركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن تصل لجنة من الاتحاد الإفريقي لتنظيم مقابلات ولقاءات مع المحاضرين المتقدمين للبت في طلبات الاعتماد.

ووضع اتحاد الكرة مجموعة من المعايير لاختيار المحاضرين:

1. مؤهل علمي عالٍ.

2. لا يقل السن عن 30 سنة ولا يزيد على 50 سنة .

3. خبرة في مجال التدريب لا تقل عن 5 سنوات .

4. خبرة في مجال تدريب كرة القدم .

5. حاصل على دبلومة التدريب الإفريقية لا تقل عن المستوى الذي سيدرس فيه أو ما يعادلها في أسيا أو أوربا .

6. ألا يكون قد تم شطبه من سجلات الاتحاد المصري لكرة القدم .

7. ألا تكون قد وقعت عليه عقوبات مخلة بالآداب أو الشرف .

8. أن يكون أي محاضر قادرًا على إجراء دورات كاملة بناءً على مستوى مؤهلاتهم وخبراتهم .

9. إجادة لغة أجنبية.