الخولي يتساءل حول الكميات الحقيقية للثروة المعدنية في مصر

تساءل النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، حول الكميات الحقيقية للثروة المعدنية في مصر، وقال:" هل مصر بها ثروة معدنية، فنحن نسمع عندنا وعندنا، ولو عندنا هل هو بهذه الوفرة.. كلنا نعلم مشكلات شركات البترول الأجنبية فى مصر في عمليات التنقيب، ولكن لا نعلم شيء عن التعدين، أما لأنه ليس مغطى إعلاميا، أو إحنا مش فاهمين سياسة الوزارة، فمنذ مدة كبيرة مش فاهمين خطتها".

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب أحمد جلال أبو الدهب وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية.

وتابع: "نريد أن نعرف، كم يعطي هذا القطاع للناتج القومي، ولو ناتج كبير هنزود إزاي وأعتقد أنه مش رقم كبير، وأتمنى مكاشفة كاملة من الوزير عن ما هو الموجود والأولويات التى يمكن أن نعمل عليها ونزيدها بالأرقام".