الدورى الإنجليزى.. سام مرسى يقود إبسويتش تاون لمواجهة فولهام

أعلن كيران ماكينا المدير الفنى لفريق إبسويتش تاون، المحترف ضمن صفوفه سام مرسى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره فولهام، وذلك بعد قليل على ملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وجاء تشكيل فريق إبسويتش تاون كالتالى:

حراسة المرمى: كريستيان والتون.

خط الدفاع: بن جونسون، دارا أوشي، لوكي وولفيندين، جاكوب غريافيس.

خط الوسط: ليف دافيس، جان كاجوست، سام مرسى، صامويل سزموديكس.

خط الهجوم: ناثان برودهيد، ليام ديلاب.

ويحتل فريق إبسويتش تاون المركز الـ 18 برصيجد 15 نقطة، بينما يحتل فريق فولهام المركز التاسع برصيد 29 نقطة .

