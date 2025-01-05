استمرار أعمال توصيل المرافق بمجمع مواقف السيارات أسفل محور عدلي منصور

أجرى اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لبني سويف، اليوم جولة تفقدية لمشروع إنشاء مجمع مواقف سيارات الأجرة بمدينة بني سويف، والذي يتم تنفيذه أسفل محور عدلي منصور، وذلك في حضور: ناصر فراج وكيل وزارة النقل، فواز رجب نائب رئيس المدينة، أشرف عبده رئيس هندسة كهرباء المركز، والمختصين من ديوان عام المحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، وشركات المرافق، والجهات المعنية.

“علام” يتفقد مستجدات وأعمال توصيل المرافق لمجمع مواقف السيارات أسفل محور عدلي منصور ببني سويف

ناقش السكرتير العام المساعد معدلات الإنجاز الحالية والأعمال والتشطيبات المتبقية لإتمام المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، حيث تم الانتهاء من تركيب البنية التحتية الكهربائية للمشروع ، والتي من ضمنها تركيب كشك بالمحول بقوة 200 ك.ف.أ للموقف الكبير، كما تركيب كشك كهرباء كامل بالمحول بقوة 100 ك.ف.أ لتغذية الموقف الصغير، وتم تشغيل التيار الكهربائي بكلا الموقفين، مما يضمن جاهزية المرافق الأساسية للمجمع قبل تشغيله الرسمي.

تجدر الإشارة إلى أن المشروع يضم موقفين للسيارات (محافظات ومراكز) مكونين من 5 ساحات انتظار على مساحة 25 ألف متر مربع طاقة استعابية 600 مركبة، و 3 مناطق خدمية وادارية متفرقة باجمالي مساحة 4.2 آلاف متر مربع (مسجد رجال + مسجد سيدات + نقطة أمنية + مكتب بريد + عيادة صحية + غرفة صراف آلي + محلات تجارية + أكشاك)، بجانب نفق مشاه أسفل مطلع محور عدلي منصور لحركة المشاه بين الموقفين، وخزان مياه ارضي للتغذية والحريق بسعة 60م ، وسور خارجي للموقف بطول 1200 متر وبوابات دخول وخروج الأفراد والمركبات، خطوط مياه وصرف صحي "خط الطرد" حتى محطات قرية رياض.