محافظ الإسكندرية يوافق على إنشاء إشارات مرورية بمحور المحمودية

وافق الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، على إنشاء إشارات مرورية جديدة بطول محور المحمودية، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث المتكررة التي يعاني منها سكان المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وذلك استجابةً لطلب تقدمت به النائبة منى عمر، عضو مجلس النواب عن حزب حُماة الوطن، في إطار جهود الحزب للتفاعل مع مشكلات المواطنين والعمل على حلها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية.

وأشاد محمد السيد مجاهد، الأمين العام لحزب حُماة الوطن بالإسكندرية، بسرعة استجابة المحافظ، مشيرًا إلى أن القرار يعكس حرص الأجهزة التنفيذية على تلبية مطالب المواطنين وتحسين جودة الحياة في المناطق الحيوية، معتبرا القرار خطوة تمثل نموذجًا إيجابيًا للتعاون بين الحزب والمحافظة لتحقيق المصلحة العامة.

من جانبه، أوضح الدكتور رجائي عزت، الأمين العام المساعد وأمين التنظيم، أن الحزب تحرّك بناءً على شكاوى أهالي منطقة حجر النواتية وشارع أحمد أبو سعدة، لمقرات الأمانات الجغرافية والوحدات الحربية، بسبب تضررهم من غياب الإشارات المرورية على محور المحمودية وحدوث العديد من الحوادث التي طالت الأطفال وكبار السن على حد سواء، ما دفع الحزب إلى تصعيد الأمر للمسؤولين المعنيين.

وأكدت النائبة منى عمر أن استجابة المحافظ لم تقتصر على إنشاء الإشارات المرورية فحسب، بل شملت أيضًا خفض السرعة القصوى على محور المحمودية من 90 إلى 70 كيلومترًا في الساعة، إلى جانب توجيهاته برفع كفاءة الإنارة بطول الطريق لتحسين الرؤية الليلية، بما يضمن تحسين الرؤية الليلية وتقليل احتمالات وقوع الحوادث.