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الأحد 05 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الأربعاء.. انطلاق مؤتمر الروماتيزم والتأهيل الـ19 بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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تنطلق فعاليات المؤتمر التاسع عشر للروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي، الذي ينظمه قسم الروماتيزم والتأهيل بكلية الطب جامعة عين شمس، في الفترة من 8 إلى 12 يناير الجاري، تحت رعاية  الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، والدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وأوضحت  الدكتورة هبة الله الشامي، رئيس قسم الروماتيزم والتأهيل ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يُعد من أبرز الفعاليات العلمية في هذا التخصص، ويجمع كوكبة من الأطباء المتخصصين في الروماتيزم والطب الطبيعي وإعادة التأهيل من مختلف الجامعات المصرية.

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