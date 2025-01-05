ليلى علوي: أنا وبيومي فؤاد ثنائية فنية

قالت الفنانة ليلى علوي إنها تحب العمل مع الفنان بيومي فؤاد، وذلك بعد أن جمعهما أكثر من فيلم سينمائي خلال الفترة الأخيرة.

وتابعت الفنانة ليلى علوي على هامش تصريحاتها عن فيلمها الجديد "المستريحة"، أنها شكلت ثنائية فنية مع الفنان بيومي فؤاد، وظهر للجمهور خلال الأعمال الأخيرة التفاهم والكيميا الفنية بينهما.

وأكملت علوي: "السينما طول الوقت فيها ثنائيات فنية على مدار تاريخها، وده بينجح الأعمال وبيخلي الجمهور يرتبط أكتر بالفيلم".

تشارك الفنانة ليلى علوي في الموسم السينمائي الحالي بفيلم "المستريحة"، الفيلم بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، عمرو وهبة، مصطفى غريب، والإخراج عمرو صلاح.