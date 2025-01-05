انفجار عجلات طائرة بوينج متجهة من أستراليا إلى أبوظبي

ألغت شركة الاتحاد للطيران رحلة رقم EY461 المتجهة من مطار ملبورن في أستراليا إلى مطار أبوظبي بعد حدوث انفجار في اثنتين من عجلات الطائرة أثناء استعدادها للإقلاع، وفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي ميرور.

الطائرة، من طراز بوينج 787، كانت على وشك الإقلاع وعلى متنها 289 راكبًا عندما وقع الحادث. وبحسب اللقطات التي تم التقاطها في المطار، كانت الطائرة محاطة بشاحنات الإطفاء، التي رشّت الرغوة المستخدمة في الإطفاء على عجلات الطائرة كإجراء احترازي.

لحسن الحظ، لم يتم تسجيل أي إصابات بين الركاب، حيث تم نزولهم بسلام وعادوا إلى المبنى.

وأوضحت الاتحاد للطيران في بيان رسمي أن الطاقم قرر إيقاف عملية الإقلاع لأسباب فنية، وتم استدعاء خدمات الطوارئ كإجراء احترازي. وقال متحدث باسم الشركة: "نحن نعمل على تمكين الركاب من مواصلة رحلاتهم في أسرع وقت ممكن، ونعرب عن أسفنا الشديد لأي إزعاج قد يكون تسبب فيه هذا الحادث."

من جانبه، أشار المتحدث باسم مطار ملبورن إلى أنه يتم حاليًا إجراء أعمال إصلاح على الطائرة، مع التأكيد على أن هناك مدرجًا واحدًا متاحًا للمغادرة والقدوم، بينما التأثير على الرحلات الأخرى كان ضئيلًا.