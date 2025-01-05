محافظ المنوفية يفتتح وحدة الإسعاف الجديدة بقوة 2 سيارة مجهزة كعناية مركزة متنقلة

افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وحدة الإسعاف الجديدة بمدينة سرس الليان علي مساحة 230 م2 اليوم الأحد، للارتقاء بمستوي جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

حضر الافتتاح الدكتور أسامة عبد الله وكيل وزارة الصحة الدكتورة ولاء عبد الرازق مدير هيئة إسعاف المنوفية، فريد دراز رئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان، المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، يأتي هذا في إطار جولات المحافظ الميدانية والمستمرة لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها لتذليل العقبات وتسريع معدلات الإنجاز.

حيث تفقد محافظ المنوفية سيارات الإسعاف واستمع إلى شرح تفصيلي عن آلية العمل واطمئن علي مدى جاهزيتهم الكاملة لتقديم الخدمات الإسعافية الأولية للمصابين أثناء نقلهم للمستشفى.

وأوضحت مدير هيئة اسعاف المنوفية أن الوحدة تضم 2 سيارة إسعاف مجهزة علي أعلي مستوي من الكفاءة والجاهزية ، بالإضافة إلى 2 جراج وغرف تحكم لوحات كهربائية وحضانة ، وتُعد تلك السيارات بمثابة عناية مركزة متنقلة لخدمة المرضى ، مشيرة إلى توافر 22 سيارة إسعاف أخرى بذات المواصفات الفنية مجهزة بعنايات مركزة علي مستوى المحافظة.



كما تفقد المحافظ التجهيزات النهائية لـ 11 محل تجاري بالسوق النموذجي بمدينة سرس الليان، المقام على مساحة 400م2 ومزود بخدمات المياه والكهرباء ، تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، ووجه المحافظ بسرعة نهو كافة إجراءات تشغيل المحلات لاستغلالها وتوفير فرص عمل للشباب وتعظيم الموارد ، يأتي هذا في إطار خطة المحافظة للقضاء علي الأسواق العشوائية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .



واختتم محافظ المنوفية جولته بتفقد موقع إقامة ممشي حضاري جديد بمدينة سرس الليان ، واطلع على ماكيت هندسي للممشى علي مساحة 6500م2 ، حيث من المقرر أن يضم برجولات خشبية ومحلات تجارية ومقاعد انتظار ومناطق خضراء وأرصفة وأعمدة ديكورية، وذلك للارتقاء بالمستوى العام وإضفاء مظهر جمالي ومتنفس للأهالي.



هذا وأكد محافظ المنوفية على أننا مستمرون في مواصلة جهود التغيير والبناء الشامل بربوع المحافظة والسعي نحو تحقيق نقلة نوعية بمستويات الخدمات بشتى القطاعات التنموية وفقاً لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.