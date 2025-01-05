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الأحد 05 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

بعد اقتراب استحقاق شهادة الـ27%.. أفضل البدائل المتاحة لشهادات الادخار بعائد ثابت

أفضل البدائل المتاحة
أفضل البدائل المتاحة لشهادات الادخار بعائد ثابت
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مع اقتراب موعد استحقاق شهادة الادخار ذات العائد السنوي المرتفع بنسبة 27%، التي طرحها بنكا الأهلي ومصر، يتساءل الكثير من العملاء عن أفضل البدائل الاستثمارية المتاحة للحفاظ على عوائد مجزية واستثمار السيولة المتحررة من الشهادة.

وتتنافس البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري على جذب جزء من السيولة الضخمة التي ستتحرر من هذه الشهادات، وسط ترجيحات بعدم تجديدها بنفس العائد المرتفع. في هذا السياق، من المنتظر أن يعلن بنكا الأهلي ومصر قريبًا عن طرح شهادات بديلة لتوجيه العملاء نحو إعادة استثمار السيولة المستحقة.

ومن المرتقب أن يعلنا بنكا الأهلي ومصر عن طرح شهادة بديلة قريبا لتوجيه العملاء لإعادة استثمار السيولة المستحقة فيها.

وفيما يلي تعرض "البوابة نيوز"  قائمة بأبرز شهادات الادخار ذات العائد الثابت التي تقدمها البنوك المصرية حاليًا، مع تفاصيل الفائدة ودورية الصرف:

أعلى شهادات ادخار ثابتة في السوق المصرية

البنك التجاري الدولي (CIB)

شهادة "بريميوم" الثلاثية:

  • الفائدة: 20% سنويًا.
  • دورية الصرف: شهريًا.
  • الحد الأدنى للشراء: مليون جنيه.

شهادة "بلس" الثلاثية:

  • الفائدة: 19% سنويًا.
  • دورية الصرف: شهريًا.
  • الحد الأدنى للشراء: 500 ألف جنيه.

شهادة "برايم" الثلاثية:

  • الفائدة: 18% سنويًا.
  • دورية الصرف: شهريًا.
  • الحد الأدنى للشراء: 100 ألف جنيه.

بنك الإسكندرية

شهادة "إليكس ستار بلس" الثلاثية:

  • الفائدة: 20% سنويًا.
  • دورية الصرف: شهريًا.

البنك المصري الخليجي

شهادة "بريميم" الثلاثية:

  • الفائدة: 21.5% سنويًا.
  • دورية الصرف: شهريًا.

بنك saib

شهادة "إكسلانس" الثلاثية:

  • الفائدة: 22.5% سنويًا.
  • دورية الصرف: شهريًا.
  • الحد الأدنى للشراء: مليون جنيه.

شهادة "برايم" الثلاثية:

  • الفائدة: 22% سنويًا.
  • دورية الصرف: شهريًا.
  • الحد الأدنى للشراء: ألف جنيه.

البنك الأهلي الكويتي

الشهادة الثلاثية:

  • الفائدة: 21% سنويًا (شهريًا)، و22.1% (ربع سنويًا).

بنك HSBC

الشهادة الثلاثية:

  • الفائدة: 20.5% سنويًا.
  • دورية الصرف: شهريًا.
  • الحد الأدنى للشراء: 10 آلاف جنيه.

بنك QNB الأهلي

الشهادة الثلاثية:

  • الفائدة: تتراوح بين 19.5% و19.66% سنويًا حسب دورية الصرف.
  • الحد الأدنى للشراء: 100 ألف جنيه.

شهادة "فيرست بلس" الثلاثية:

  • الفائدة: 20.5% سنويًا.
  • دورية الصرف: شهريًا.
  • الحد الأدنى للشراء: 5 ملايين جنيه.
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