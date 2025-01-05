رئيس زراعة الشيوخ يطالب بخطة واضحة لاستغلال خامات التعدين والتوسع في تصنيع الفوسفات

أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية موضوع الثروة المعدنية المعروض للمناقشة بمجلس الشيوخ، قائلا،: نتفق جميعا على أهمية تعظيم استغلال تلك الثروة والاهتمام بها واعتبارها ضمن المصادر الأساسية للدخل القومي مثلها مثل الزراعة والصناعة والسياحة.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة طلبي مناقشة عامة مقدمين من النائبين أحمد جلال أبو الدهب ونهى أحمد زكى، بشأن استغلال وتطوير الثروة التعدينية في مصر.

وقال الجبلي، إن ذلك الأمر يتطلب وجود خطة واضحة لدى الحكومة، لتعظيم الاستفادة من ذلك القطاع الهام.

وأضاف، نتكلم عن تنمية الصعيد دائما، وذلك في الوقت الذى تتركز فيه الثروة المعدنية في مناطق الصعيد، الأمر الذى يتطلب التوسع في صناعات التعدين بمناطق الصعيد بهدف تنميته.

وتابع الجبلي، فيما يتعلق بخام الفوسفات، اذكر هنا ان منذ عام 2020 لم يتم الإعلان عن أي مزايدة في ذلك القطاع، دون أي أسباب، ورغم أهمية صناعة الفوسفات.

وأوضح، أن صناعة الفوسفات مرتبطة بقطاع الزراعة والاستثمار الزراعي، ولابد من تأمين ذلك الخام الهام، للحفاظ على الانتاج الزراعي والصناعي.

ودعا الجبلي، إلى ضرورة وجود خطة للتوسع في تصنيع الفوسفات بالداخل واستغلالهم في الاستثمار الزراعي، وذلك لتعظيم الفائدة والعائد منه، من خلال تصدير المنتجات بدلا من تصدير الفوسفات الخام، بهدف تحقيق قيمة مضافة.

وتابع ادعو لوضع خطط واضحة لكل نوع من خامات التعدين تحدد طريقة الاستغلال الأفضل لها كل على حدة بالأرقام والمستهدفات حتى نكون أمام رؤية واضحة للجميع.