كأس الكونفدرالية.. جروس يدقع بالقوة الضاربة فى التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصرى

يحل الفريق الأول لنادى الزمالك، ضيفًا ثقيلاً على نظيره المصرى، فى تمام السادسة من مساء اليوم الأحد، وذلك على ملعب "استاد برج العرب"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دورى المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

وكان لقاء الذهاب الذى جمع بين الفريقين على ملعب "استاد القاهرة الدولى"، قد انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد، سجله اللاعب أحمد سيد زيزو فى الدقيقة الـ 64 من عمر المباراة.

ومن المتوقع ان يخوض فريق الزمالك اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - حسام أشرف – أحمد مصطفى زيزو

ويتصدر الزمالك مجموعته الرابعة، برصيد 7 نقاط بعدما خاض ثلاث مواجهات، حقق الفوز فى اثنتين وتعادل فى مواجهة وحيدة، فيما يحتل مواطنه المصرى البورسعيدى، الوصافة برصيد 4 نقاط، حصدها من الفوز فى مباراة والتعادل فى أخرى، والهزيمة من الفارس الأبيض فى جولته الأخيرة.