لقاء سويدان تُصاب بكسر وتدخل المستشفى علي كرسي متحرك .. صور

تعرضت الفنانة لقاء سويدان لوعكة صحية شديدة دخلت علي إثرها أحد المستشفيات ، حيث أُصيبت بكسر في قدميها و نشرت سويدان عدد من الصور لها وهي علي كرسي متحرك و لقدمها عبر حسابها الشخصي "فيسبوك" منذ قليل، وعلقت سويدان عليها قائلة: «في ناس كده لو عدت في يومك يحصل لك مصيبة، اصطبحت بوش مين فقر النهارده.. الحمدلله جات بسيطة ونفدت من عينك شرارة بيه" وأنهالت عليها عدد من التعليقات من جمهورها ومحبيها متمنين لها الشفاء العاجل.