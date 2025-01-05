إعلام إسرائيلي: نقترب من إبرام صفقة تبادل مع حماس

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر، اليوم الاحد، اقتراب إبرام صفقة تبادل مع حماس، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.

في سياق متصل، كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية، اليوم، عن قرب إتمام صفقة لتبادل الأسرى والسجناء مع حركة حماس.

في الوقت نفسه، تستمر الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث استهدفت الطائرات الإسرائيلية، في أحدث هذه الانتهاكات، أرضًا زراعية في منطقة قيزان أبو رشوان جنوب خان يونس، ما أثار حالة من الذعر بين الفلسطينيين الذين يعيشون في خيام في تلك المنطقة المزدحمة. كما شنت الطائرات المسيرة الإسرائيلية هجومًا على مخيم النصيرات في وسط القطاع، وألقت قنابل بالقرب من مدرسة تأوي نازحين فلسطينيين، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

إضافة إلى ذلك، تتعرض المناطق الغربية لقطاع غزة إلى قصف مستمر من قبل الزوارق الحربية الإسرائيلية، التي تطلق قذائفها على مخيم النصيرات، خان يونس، رفح، ومنطقة المواصي، التي يزعم الاحتلال أنها "آمنة".