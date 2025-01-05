البورصة الأردنية تنهي تعاملاتها على ارتفاع بنسبة 0.54%

أغلقت البورصة الأردنية اليوم /الأحد/، تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.54 بالمئة الى مستوى 2534 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.1 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 7.2 مليون دينار نتيجة تنفيذ 2507 صفقة.

وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها؛ تبين أن 14 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 40 شركة واستقرت أسعار أسهم 36 شركة أخرى.

