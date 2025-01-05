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الأحد 05 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

البورصة الأردنية تنهي تعاملاتها على ارتفاع بنسبة 0.54%

البورصة الأردنية
البورصة الأردنية
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 أغلقت البورصة الأردنية اليوم /الأحد/، تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.54 بالمئة الى مستوى 2534 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.1 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 7.2 مليون دينار نتيجة تنفيذ 2507 صفقة.
وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها؛ تبين أن 14 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 40 شركة واستقرت أسعار أسهم 36 شركة أخرى.
 

البورصة الأردنية الأردن