تسليم موقع المقلب العشوائي بقلابشو ببلقاس لشركة ايكارو للبدء في تطويره

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أنه بالتنسيق مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، جرى اليوم تسليم موقع المقلب العشوائي بقلابشو بمدينة بلقاس، للشركة المصرية لتدوير المخلفات (ايكارو) عن طريق اللجنة المكلفة من محافظة الدقهلية ووزارة التنمية المحلية، للبدء في أعمال إعادة تأهيل وتطوير المقلب على مساحة 55 فدانا بتكلفة 11 مليون يورو وتستغرق الأعمال 24 شهرا تبدأ من اليوم.

وأكد محافظ الدقهلية أن هذا الاتفاق يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحسين منظومة النظافة والمخلفات ورفع القمامة بجميع مراكز المحافظة، لافتاً إلى وجود تعاون وتنسيق كامل مع وزارة التنمية المحلية لدعم خطة المحافظة لتنفيذ العديد من المشروعات التي تساعد على تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات ووضع الخطط اللازمة لتطوير وتحسين معيشة المواطنين .

وأوضح "مرزوق" أنه سيتم البدء في أعمال غلق وتأهيل وتطوير المقلب طبقا للأسس والاشتراطات البيئية المنظمة لهذا الشأن، مضيفا أنه بعد الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال سيتم تنفيذ الأعمال الخاصة بالبنية التحتية للموقع واقامة السياج والمناظر الطبيعية ومباني الموقع والطرق الداخلية .

وأشار إلى أن العقد الخاص بمشروع غلق وتأهيل مقلب المخلفات بقلابشو هو الرابع الذي تم توقيعه ضمن أنشطة تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر الممولة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والاتحاد الأوربي لتنقية مياه مصرف كيتشنر والتي يتم تنفيذها بمحافظات ( الدقهليه - الغربيه - كفر الشيخ ) بقيمة 87 مليون يورو.

وفي السياق نفسه وجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير لوزارة التنمية المحلية لدعمها الدائم للمحافظة في استكمال رفع ونقل المقالب العشوائية بمراكز ميت غمر في قريتي كوم النور وميت يعيش، وفي مركز بني عبيد، ومنية سمنود بمركز أجا، بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع.

وأكد محافظ الدقهلية أنه في خلال أيام معدودة سيتم الإعلان عن أن الدقهلية خالية من المقالب العشوائية، كما أشار إلى أنه تم وضع استراتيجية للمحافظة بدمج منظومة النباشين غير الرسمية وتحويلها إلى مجتمع رسمي وتقديم الدعم الفني والمعنوي والإقتصادي لتلك الشريحة من المجتمع في إطار حرص المحافظة على الارتقاء بمستوى خدمات جمع ونقل المخلفات وعدم استخدام الشارع كوسيط لتجمعات القمامة.

وأضاف محافظ الدقهلية أنه بعد إستلام المقلب سيتم استغلاله استثماريا كمشروع لإنتاج الطاقة النظيفة عن طريق إقامة مشروع للطاقة الشمسية عليه وذلك في إطار حسن استغلال وتعظيم استفادة الدولة من أصولها الثابتة بما يخدم المواطنين والصالح العام، وأكد أن التعاون والتنسيق يجري بشكل دائم بين الوزارة ومحافظة الدقهلية بما يخدم المواطنين ويحافظ على بيئة نظيفة وصحة سليمة ومظهر حضاري لائق في جميع مراكز المحافظة .

من جهتها أشادت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بتحسن مستوى منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بمحافظة الدقهلية وتحسن مستوى النظافة بالمحافظة، وأوضحت أنه تم إنفاق حوالي 1.5 مليار جنيه على مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة بالدقهلية شملت إنشاء مصنع معالجة وتدوير ومدفن صحي هندسي وشراء معدات جمع ونقل المخلفات ورفع المقالب العشوائية ونقل حوالي 2 مليون طن من المقالب بالدقهلية.

شهد مراسم تسليم الموقع، الدكتور عبده محمدين مدير الوحدة التنفيذية لمشروع مصرف كيتشنر بوزارة التنمية المحلية، و محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بمحافظة الدقهلية، والدكتور أحمد سعيد قائد فريق الإشراف عى التنفيذ، والمهندس سعيد الخواجه نائب فريق الإشراف على التنفيذ، والمهندس محمد عبد الرحمن عثمان فريق الإشراف على التنفيذ، والمهندس مهاب هشام محمد عمر مدير عام شركة ايكارو .