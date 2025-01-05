محافظ البحيرة تفتتح منفذ جهاز مستقبل مصر برشيد

افتتحت اليوم الأحد، الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، منفذ جهاز مستقبل مصر بمدينة رشيد؛ لتوفير وبيع السلع الغذائية، وذلك بحضور اللواء محمد المصري مساعد رئيس جهاز مستقبل مصر، واللواء ياسر مهنا رئيس مدينة رشيد؛ هشام الجاهل عضو مجلس النواب؛ وعدد من قيادات الجهاز، ضمن جهود محافظة البحيرة لضبط أسعار السلع الأساسية في الأسواق وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين.

وعقب الافتتاح قامت محافظ البحيرة ونائب رئيس الجهاز بتفقد أقسام المنفذ الذى يضم العديد من الأقسام لمختلف المنتجات من المواد الغذائية والسلع الأساسية والخضر والفاكهة والمنظفات، بالإضافة إلي الألبان والمجمدات والزيوت والعصائر والورقيات، بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق، حيث تصل نسبة التخفيضات إلى أكثر من 25%.

وكما يضم المنفذ قسم خاص للحوم البلدية بسعر 340 جنيهًا للكيلو، واللحوم المجمدة بسعر 230 جنيهًا للكيلو؛ بالإضافة إلى الدواجن الطازجة والمجمدة.

وأشادت الدكتورة جاكلين عازر بالمعرض وجودة السلع والاسعار التنافسية به؛ مؤكدة حرص المحافظة على توفير كافة السلع الغذائية الأساسية بأعلى مستويات الجودة وبأسعار تنافسية، تماشيًا مع استراتيجية الدولة لتخفيف العبء عن الأسر المصرية، وخاصة الفئات البسيطة ومحدودة الدخل.

ومن المقرر فتح منفذ مماثل منتصف الشهر الجاري بمركز كوم حمادة لتوفير السلع الاستراتيجية وتقديم منتجات عالية الجودة بأسعار اقتصادية تتماشى مع متطلبات المواطنين.

وكما سيتم التوسع بفتح منافذ جديدة لإقامة منافذ مماثلة بمراكز دمنهور والدلنجات وحوش عيسى وشبراخيت والمحمودية وكفر الدوار وأبو حمص وأبو المطامير ومختلف مدن ومراكز المحافظة، بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية، لتخفيف الأعباء عن الأسر محدودى الدخل.

وكما أكدت الدكتورة جاكلين عازر أن المحافظة بأجهزتها التنفيذية لا تدخر جهداً في تقديم أوجه الدعم والمساندة لجميع المبادرات التى من شأنها تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأشادت الدكتورة جاكلين عازر بالدور الكبير لجهاز “مستقبل مصر”، في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال توفير السلع الغذائية وكافة المنتجات بأسعار مخفضة.

ورحبت بمشاركة الجهاز في سوق اليوم الواحد الذي تنظمه المحافظة كل خميس أمام الغرفة التجارية بدمنهور: وأشارت أنه سيتم تنظيم السوق على يومين بدلا من اليوم الواحد، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وكما أكدت محافظ البحيرة أنه سيتم التنسيق مع القوافل الطبية بمديرية الصحة لاقامة منافذ متحركة لبيع السلع الغذائية باسعار تناسب الجميع بجانب الخدمات الطبية التى تقدمها تلك القوافل، وخاصة في المناطق النائية.