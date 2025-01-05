لليوم الثالث.. سول تشهد مظاهرات مؤيدة ومعارضة لإقالة يون بالقرب من مقر الرئاسة

احتشد عشرات الآلاف من الكوريين الجنوبيين بالقرب من مقر الرئاسة في العاصمة سول، اليوم /الأحد/؛ للمشاركة في مظاهرات مؤيدة أو معارضة لإقالة وتوقيف الرئيس يون سيوك يول، وذلك لليوم الثالث على التوالي، في ظل تبقي يوم واحد فقط مهلة للمحققين لتنفيذ مذكرة التوقيف الرسمية ضد يون.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى، الذي يتولى التحقيق في فرض يون الأحكام العرفية لفترة قصيرة، لديه مهلة حتى نهاية يوم غد الإثنين لتنفيذ المذكرة، والتي بناءً عليها يمكن للمكتب اتخاذ قرار بتقديم مذكرة احتجاز رسمية ضد يون أو الإفراج عنه.

ونظم محتجون مطالبون باعتقال يون مظاهرة بالقرب من مقر الرئاسة لليوم الثالث، وتعهدوا بتمديد المظاهرة ليوم آخر. وعلى بعد حوالي 400 متر، بالقرب من محطة مترو هانجانججين، فيما نظم أنصار يون أيضا مظاهرة مطالبين بعدم إقرار مسعى إقالة يون وعودته الفورية إلى منصبه.

ولم تحدث أي اشتباكات، إذ قامت الشرطة بوضع سياج ونقل الحافلات للفصل بين المجموعتين المتظاهرتين.

ويوم الجمعة، حاول مكتب التحقيقات لمكافحة الفساد تنفيذ مذكرة اعتقال يون، لكن المحاولة باءت بالفشل بعد مواجهة مع خدمة حماية الرئاسة انتهت بعد ست ساعات، حيث قرر المكتب سحب مسؤوليه بسبب مخاوف أمنية.

ومن المتوقع أن يحاول المحققون تنفيذ المذكرة مرة أخرى غدا /الإثنين/، لتنفيذ أمر توقيف الرئيس المقال وتفتيش مقر إقامته.

ورفض يون الامتثال للتحقيقات، مشيرا إلى أن مكتب التحقيقات لا يمتلك السلطة القانونية للتحقيق في القضية.

