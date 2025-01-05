غانا تقرر السماح بالسفر بدون تأشيرة لكل حاملي جوازات السفر الأفريقية اعتبارا من بداية العام

قررت حكومة غانا السماح بالسفر بدون تأشيرة لجميع حاملي جوازات السفر الأفريقية، وذلك اعتبارًا من بداية هذا العام.

وفي خطابه الأخير عن حالة الأمة قبل تنحيه في 6 يناير، أعلن رئيس غانا المنتهية ولايته نانا أكوفو-أدو عن سياسة تاريخية للسفر بدون تأشيرة لحاملي جوازات السفر الأفريقية.

وقال أكوفو-أدو: "لقد حاولنا تحقيق العديد من الشعارات التي هيمنت على خطابنا العام منذ الاستقلال"..مضيفا: "أنا فخور بأنني وافقت على السفر بدون تأشيرة إلى غانا لجميع حاملي جوازات السفر الأفريقية، وذلك اعتبارًا من بداية هذا العام. هذه الخطوة هي الخطوة المنطقية التالية نحو منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) وآليات عمل أكبر تكتل تجاري في العالم".

وذكرت منصة "وسط إفريقيا" الإخبارية أن هذه الخطوة تضع غانا ضمن مجموعة مختارة من الدول الأفريقية وهي رواندا وسيشيل وجامبيا وبنين – التي تبنت سياسات مماثلة، وتتماشى مع أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 التي تهدف إلى قارة متكاملة ومترابطة بحلول عام 2063.

وكانت غانا في السابق توفر وصولًا بدون تأشيرة لمواطني 26 دولة أفريقية وتأشيرات عند الوصول للمسافرين من 25 دولة أخرى مع طلب تأشيرة الدخول فقط لمواطني دولتين أفريقيتين، وقد أشار الخبراء منذ فترة طويلة إلى أن قيود التأشيرات تشكل عقبات أمام التجارة والسياحة والتبادل الثقافي خصوصًا في إطار عمل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي يقع مقرها في العاصمة الغانية أكرا.

ومن خلال تسهيل قيود السفر، من المتوقع أن تعزز غانا مكانتها كمركز للتجارة والسياحة والدبلوماسية في أفريقيا، ووفقًا لمؤشر انفتاح التأشيرات لعام 2023، احتلت غانا المرتبة الخامسة، بعد رواندا، سيشيل، وجامبيا وبنين.

