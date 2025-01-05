"الدفاع" الروسية: الجيش الأوكراني خسر 1240 عسكريا و174 طائرة مسيرة بجمهورية دونيتسك الشعبية

أعلن الجيش الروسي اليوم /الأحد/ أنه كبد نظيره الأوكراني خسائر فادحة في عدد من المناطق بجمهورية دونيتسك الشعبية..مشيرا إلى أن الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية ومستودعات التخزين بالإضافة إلى تحشدات القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 137 منطقة ؛ مما أسفر عن فقدان 1240 عسكريا وسقوط 174 طائرة مسيرة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية - في بيان لها أوردته وكالة أنباء (سبوتنك) اليوم - إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت ثلاث قنابل موجهة من طراز "هامر" وصاروخا من من طراز "هيمارس"و174 طائرة مسيرة أوكرانية كما أسقطت الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية الروسية طائرة من طراز "ميج 29".

وأضافت أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، قامت بتحسين الوضع التكتيكي وواصلت التقدم في أعماق دفاعات العدو واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد 17 هجومًا مضادًا شنتها القوات المسلحة الأوكرانية..مشيرا إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت 410 عسكريين ودبابتين من طراز ليوبارد ومركبة قتال مشاة وثلاث ناقلات جند مدرعة وعددا من المدافع.

وأشارت إلى أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، قامت بتحسين الوضع التكتيكي واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد 4 هجمات مضادة شنتها القوات المسلحة الأوكرانية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 450 عسكريًا، ومركبتي مشاه قتالية، وعشر شاحنات صغيرة، وعددا من المدافع، وتم تدمير محطة خورتيتسا للحرب الإلكترونية.

وأفادت بأن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية قامت بتحسين الوضع التكتيكي على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وصدت هجومين مضادين، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 230 عسكريا، ومركبة مشاة وعددا من المدافع.

وبحسب البيان، تقدمت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية في أعماق دفاعات العدو واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد هجومين مضادين شنتهما القوات المسلحة الأوكرانية التي فقدت 150 عسكريا ومركبة مشاة قتالية وعددا من المدافع.

