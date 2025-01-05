وزير الثقافة الإسرائيلي يدعو وزراء الحكومة إلى دعم صفقة التبادل

دعا وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهار، اليوم الأحد، وزراء الحكومة إلى دعم صفقة التبادل، وفقا لما افادت به قناة "القاهرة الاخبارية".

وأعلن وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهار عن دعمه للصفقة التي سيطرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أجل إعادة المحتجزين. جاء ذلك في نبأ عاجل نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأشار الوزير إلى أنه "لا يوجد أي توافق داخل الحكومة على إنهاء الحرب في قطاع غزة".

وفي وقت سابق، أفاد الإعلام الإسرائيلي بأن المجلس الوزاري المصغر سينعقد مساء اليوم لمناقشة مقترح صفقة التبادل.

من جانبه، أكد مسعد بولس، المستشار المقرب من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أن المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحماس أصبحت في مراحلها النهائية.

وأضاف أن معظم النقاط الأساسية للاتفاق قد تم التوصل إليها، وأن التركيز الآن على بعض التفاصيل الدقيقة المتعلقة بعدد الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم، بالإضافة إلى الأسماء المعنية، وتحديد الجدول الزمني لعملية التبادل.