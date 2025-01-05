وزير البترول أمام "الشيوخ": نستهدف تعظيم مساهمة قطاع التعدين بنسبة 6% من الناتج المحلي

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، استهداف تعظيم مساهمة قطاع التعدين بنسبة تصل إلى 6% من الناتج المحلي الفترة القادمة، في ضوء الانطلاقة التي تستهدفها الوزارة في القطاع وتعظيم القيمة المضافة، مقابل 1% حاليا.

وأضاف: "قطاع التعدين يستحق انطلاقه، حيث يمثل 1% من الناتج المحلي وهذا غير كاف في ضوء الإمكانيات وما تستحقه مصر".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي شهدت استعراض وزير البترول المحاور الأساسية للوزارة في المرحلة القادمة، في ضوء طلبي مناقشة عامة أحدهما مقدمان من النائبين أحمد جلال أبو الذهب، و النائبة نهى أحمد زكى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد.

وقال كريم بدوي، إن تلبية احتياجات المواطن من المواد البترولية، يعد في مقدمة استهدافات الوزارة، وذلك بالتركيز علي أنشطة الانتاج والاستكشاف، لتوفير كافة المواد البترولية في السوق بأسعار مناسبة، بالإضافة إلي العمل علي تعظيم الاستفادة من الثروة المعدنية عبر معامل التكرير والبتروكيماويات لخلق قيمة مضافة، قائلا : "لدينا بنية تحتية نفخر بيها في مصر، في التكرير والبتروكيماويات".

وأشار كريم بدوي، إلى العمل كفريق واحد مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير مزيج الطاقة وسط استهداف وصول نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول 2030، وذلك لدفع نمو الاقتصاد المصري والاستفادة من موقع مصر لإنتاج الهيدروجين وتجارة الطاقة، قائلا: “نعمل علي بناء طاقة المستقبل”.

ونوه وزير البترول، إلى استهداف الوزارة العمل علي خلق بيئة استثمارية جاذبة مع الحفاظ علي السلامة وكفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات، بهدفين أولهما خلق بيئة عمل آمنة والحفاظ علي البيئة، وثانيهما جذب الاستثمارات.

ولفت إلى العمل أيضا على تعزيز التعاون الإقليمي لجذب الاستثمارات في مصر والمنطقة.